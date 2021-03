Furti non solo nelle case ma anche nelle edicole e tabacchi Colpi registrati l'altra notte a Baselice e in altri centri del Fortore. Indagano i carabinieri

I raid dei ladri non si fermano solo a Benevento ed altri centri fin qui menzionati nei vari resoconti delle scorribande di quelle che sembrano essere sempre di più bande organizzate e specializzate in colpi nelle abitazioni, ma anche all'interno degli esercizi commerciali. Nelle ultime ore a Baselice e Montefalcone nel mirino dei ladri sono finite rivendite di tabacchi ed edicole. Si parte da Baselice, piazza Umberto I dove quattro malviventi, incappucciati per oltre un'ora hanno agito indisturbati prima per cercare di aprire la serranda di un tabacchi. Poi, dinanzi alle difficoltà incontrate hanno rivolto le loro 'attenzioni' alla vicina edicola e rivendita di articoli da regalo e pelletteria. Dopo aver forato, probabilmente con un trapano a batteria il cilindro della serratura della serranda, i ladri hanno forzato l'inferriata e rotto la porta per riuscire ad entrare. Un'operazione lunga che purtroppo è andata a buon fine per i ladri ma che è stata ripresa per intero dalle immagini di alcune telecamere installate nella zona. Dall'edicola sono stati portati via soldi , borse, cinture ed altro materiale in vendita per un valore stimato di circa 1.500 euro. L'allarme è scattato all'alba quando i titolari si sono trovati a fare i conti con i chiari segni lasciati dai malviventi che nella notte tra il 2 ed il 3 marzo avrebbero messo a segno anche un altro furto sia in una casa in campagna – in questo caso portati via attrezzi agricoli ed elettroutensili – che in una rivendita di tabacchi a Montefalcone. Sugli episodi sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni competenti dei territori finiti al centro dei raid.

Episodi che anche nella tranquilla valle del Fortore stanno dunque creando apprensione al pari di quelli registrati a Benevento, Torrecuso, Sant'Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio, Pietrelcina ed altri centri del Sannio.

Resta da capire come facciano i malviventi a sfidare ogni notte il coprifuoco imposto dalle autorità nel quadro delle norme anticontagio.