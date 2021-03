Pneumatici bucati e fiancate rigate, auto assessore nel mirino Danneggiata la Volvo dell'avvocato Alfredo Martignetti, esponente della Giunta Mastella

Due giorni fa una rigatura sulla carrozzeria dell'auto, a distanza di 24 ore, altri evidenti e profondi graffi e due pneumatici bucati. Nel mirino la Volvo dell'assessore al Commercio del Comune di Benevento, Alfredo Martignetti (nella foto). La brutta sorpresa, la prima, nel pomeriggio di lunedì, quando l'avvocato ed esponente della Giunta guidata dal sindaco Mastella, ha notato una profonda rigatura lungo la fiancata. Il professionista ha dato poco importanza alla cosa, pensando evidentemente al gesto sconsiderato di qualche altro automobilista o vandalo di turno.

Il giorno seguente, però, nel riprendere il suv al termine del pomeriggio di lavoro presso il suo studio legale, l'assessore Martignetti ha notato altre due profonde rigature, fatte anche sopra la precedente che nel frattempo era stata sistemata alla meglio e due pneumatici forati. Il tutto nella zona di via Sala. L'auto, nel secondo episodio, però, era stata parcheggiata lungo una stradina diversa dalle aree dove l'assessore solitamente lascia il veicolo per recarsi a lavoro. Particolare questo che ha ovviamente fatto insospettire l'assessore che ha quindi deciso di presentare una denuncia ai carabinieri che hanno così avviato le indagini. In mattinata, al termine dei lavori di Giunta, la solidarietà da parte della squadra di governo capitanata dal sindaco Clemente Mastella.

Resta ora da capire se l'atto vandalico sia da collocare nell'attività svolta presso l'assessorato al Commercio o se al contrario per l'attività professionale svolta dall'avvocato amrtignetti. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.