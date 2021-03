Covid, due decessi e ancora ricoverati al San Pio di Benevento Non ce l'hanno fatta un 76enne di Pietrelcina e un 92enne di Dugenta. Sei nuovi ricoveri

Sono due le persone morte nelle ultime ore all'interno dei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Oltre al 76enne di Pietrelcina (LEEGI QUI), a perdere la vita anche un 92enne di Dugenta.

Sei i nuovi ricoveri nel padiglione Santa Teresa interamente dedicato alla cura del coronavirus. Due le persone dimesse. Sono infatti 77 le persone che ad oggi sono ricoverate nella struttura sanitaria di via Pacevecchia a Benevento dove da giorni, oltre alle ormai quotidiane tristissime notizie che riguardano chi non ce la fa a superare la malattia, si continuano a registrare nuovi ingressi di persone che purtroppo si trovano a combattere con il virus e le cui condizioni si aggravano. Attualmente infatti sono 21 le persone in condizioni preoccupanti e suddivise nei reparti di Terapia intensiva (8) e sub intensiva nel reparto di pneumologia (13). Sono invece 17 i pazienti all'interno di Malattie infettive, 30 in Medicina interna e 9 in Medicina d'Urgenza sub intensiva.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 250 su complessivi 1028 trattati (sospetti 204 e accertati 824) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 493. Degli 824 pazienti accertati positivi trattati dall'inizio dell'emergenza sanitaria presso l'Area Covid dedicata, 602 sono residenti nella provincia di Benevento.