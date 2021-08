Roghi appiccati nel Sannio: capannoni mezzi e alberi secolari in fiamme Giornata nera sul fronte degli incendi. Paura anche alle contrade Mosti e La Francesca

Sono stati tanti gli incendi divampati nella giornata di oggi in tutto il Sannio. Vigili del fuoco, elicotteri e canadair impegnati al pari delle squadre antincendio boschivo di Provincia e Regione in più centri sia della provincia che a Benevento. Dopo l'incendi che hanno creato danni ingenti nella zona di Montesarchio e San lorenzello, soccorritori in azione nel tardo pomeriggio anche tra Benevento e Pietrelcina per altri due roghi che hanno divorato capannoni, mezzi e alberi secolari. I vigili del fuoco accorsi al pari dell'Aib della Provincia, hanno anche salvato due grossi cani intrappolati in una struttura agricola e già in grande sofferenza a causa del senso fumo acre. Gli animali sono stati quindi portati in salvo mentre sta continuando l'opera di bonofica dei terreni incenerirti come alcune questue secolari nella zona di Mosti. Sul posto sono accorsi anche i proprietari dei fondi con mezzi agricoli che hanno cercato di rallentare la corsa del fuoco spinto dalle forte raffiche di vento bollente.