A Benevento incendiata nella notte l’auto di una donna Il veicolo, ora distrutto, era già finito nel mirino tra giovedì e venerdì sempre in via Saragat

Qualcuno aveva già provato ad incendiare quella macchina nella notte tra giovedì e venerdì scorsi accendendo della diavolina su uno pneumatico danneggiando lievemente la carrozzeria. La stessa auto, una Chevrolet Spark, la scorsa notte è stata invece completamente distrutta dal fuoco. È accaduto nuovamente in via Saragat a Benevento, dove una professionista della città aveva lasciato in sosta il veicolo finito per la seconda volta nel mirino. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della volante. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo. l'incendio ha provocato danni ingenti nella parte anteriore l'utilitaria. L'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni alle auto parcheggiate nei pressi.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia che dovranno fare luce sui due incendi che hanno inevitabilmente scosso la persona finita nel mirino e i residenti della zona.