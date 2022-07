Titolare di una pizzeria picchiato e rapinato al Rione Ferrovia di Benevento Bandito colpisce con un pugno commerciante e scappa con circa 50 euro. Indagano i carabinieri

Momenti di concitazione nella tarda serata di ieri all'interno di una pizzeria di Benevento per una rapina messa a segno da un giovane poi scappato in sella ad uno scooter. Si tratta della seconda rapina registrata a Benevento questa settimana.

In questo caso tutto è accaduto dopo delle 23 all'interno di un'attività commerciale lungo viale Principe di Napoli.

È qui che un malvivente ha fatto irruzione nell'attività commerciale dove, secondo una prima ricostruzione, era presente solo il titolare minacciato dal bandito. Dinanzi al diniego di consegnare l'incasso, il rapinatore ha colpito con un pugno alla testa il malcapitato che, dolorante, non ha potuto fare altro che consegnargli i soldi. Circa 50 euro che il balordo ha afferrato prima di scappare via sembra in sella ad uno scooter. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento e l'ambulanza del 118. I sanitari hanno medicato l'uomo mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'autore della rapina che, come detto, segue quella registrata nella mattinata di martedì all'interno di una sala scommesse al rione Libertà.