Travolto da un saccone di polimeri di plastica, muore un operaio di 58 anni Dramma in industria alle porte di Benevento. Inutile purtroppo la corsa in ospedale

Tragedia nella notte in una fabbrica specializzata nella realizzazione di materie plastiche alle porte di Benevento per un incidente sul lavoro che ha visto coinvolto un 58enne della Valle Vitulanse che sarebbe stato travolto, secondo una prima ricostruzione, da un saccone – vengono anche chiamati big bags – pieno di polimeri di materia prima plastica. È accaduto intorno alle 3. L'uomo stava effettuando il turno notturno quando per cause ancora in corso di accertamento il pesante sacco lo avrebbe travolto. Questa la prima ipotesi che avrebbe potuto provocare la tragedia all'interno dello stabilimento.

Ad allertare i soccorsi sono stati i colleghi. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Volante e della Polizia scientifica. Il malcapitato è stato poi trasferito in condizioni disperate al San Pio di Benevento dove purtroppo in mattinata il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Gli agenti hanno avviato le indagini – sono dirette dal Pm Francesco Sansobrino che ha effettuato anche un sopralluogo all'interno della fabbrica – per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Nelle prossime ore sarà affidato l'incarico al medico legale per gli ulteriori accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO