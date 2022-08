Tragico incidente sul lavoro. La Cisl rinnova l'appello: rispettare le norme Vecchione: "Infortuni sui luoghi di lavoro aumentano in maniera esponenziale

È fondamentale ribadire l’importanza del tema della sicurezza sul lavoro: formazione, dispositivi di protezione individuale, misure preventive, sono tanti gli obblighi da rispettare”. Così il Segretario generale della Cisl Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, dopo la tragedia registrata questa notte all'interno di una fabbrica all eporte di Benevento dove un operaio di 58 anni ha purtroppo perso la vita.

“L’ennesima vittima sui luoghi di lavoro – prosegue Vecchione -. Non si può morire così. La Cisl IrpiniaSannio esprime un sincero cordoglio ed una sincera vicinanza alla famiglia del povero operaio tragicamente scomparso. Certi che gli organi competenti faranno i dovuti accertamenti del caso per verificare l’esatta dinamica e le relative responsabilità, la Cisl IrpiniaSannio non può che rinnovare il suo appello alla prudenza, al rispetto delle regole e all’utilizzo di tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo, gli infortuni e i decessi – conclude il numero uno della Cisl - in ambito lavorativo aumentano in maniera esponenziale nel nostro Paese -conclude Vecchione ed è necessario investire sulla prevenzione e sulla formazione per ridurre il più possibile i rischi”.