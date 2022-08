Muore mentre va in bici, addio ad un funzionario dell'Asl di Benevento Pietro Guarente vittima di un malore a poca distanza dal bivio di Casalbore

Sconcerto ed incredulità.Sono i sentimenti che da ore accompagnano la notizia – pubblicata alle 14 da Ottopagine Avellino – della morte di Pietro Guarente, 58 anni, di Benevento, stroncato da un malore mentre andava in bici. Funzionario dell'Asl, il dottore Guarente era tornato nella sua città un anno e mezzo fa dopo aver lavorato a lungo in altre realtà.

Professionista apprezzato per la sua notevole competenza, era uno sportivo che amava in particolare la due ruote. Una passione che aveva deciso di coltivare anche questa mattina, quando, in compagnia di alcuni amici, ha inforcato la sua bici per uno dei giri che amava fare.

Il dramma si è consumato a poca distanza dal bivio di Casalbore ,alla località Bellavista, in direzione Buonalbergo. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, il 58enne si è improvvisamente accasciato sull'asfalto, colpito da un accidente che non gli ha dato scampo. "Ho sentito un tonfo, mi sono girato e Pietro era già a terra. In un primo momento il pensiero è andato ad un guasto, poi ci siamo accorti della gravità della situazione. Non dava più segni di vita", ha raccontato uno dei compagni di avventura.

.Inutili i soccorsi, niente da fare per il malcapitato, che lascia moglie e figli. Enorme la commozione per il triste destino toccato ad una persona “capace e perbene”, come lo descrive chi lo conosceva.