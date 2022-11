Tornano i ladri nell'Info Point di Sant'Ilario: vanno via a mani vuote Ancora un colpo nella struttura nei pressi dell'Arco di Traiano. Solo danni

Sono andati via a mani vuote i ladri che nella notte hanno 'visitato' l'info point del complesso monumentale Sant'Ilario, a Benevento, a pochi passi dall'Arco di Traino. Dalla struttura in legno non è stato portato via nulla. Danni però, a quanto sembra, ci sono stati ad un vetro e alla finestra forzati dagli autori o dall'autore del raid che sono andati via, per fortuna, a mani vuote visto che nell'ufficio non c'è nulla. Questa mattina l'amara sorpresa per gli addetti che non hanno potuto fare altro che avvisare le forze dell'ordine. Come si ricorderà la struttura era già finita più volte nel mirino dei ladri che avevano in un caso rubato un pc e i soldi custoditi in un cassetto.