Investita sull'Appia, non ce l'ha fatta la pensionata di Benevento Ieri pomeriggio l'incidente. Nei prossimi giorni l'affidamento dell'incarico per l'autopsia

Le sue condizioni erano apparse da subito gravi. Oggi il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Non ce l'ha fatta la pensionata di Benevento ricoverata dal pomeriggio di ieri in prognosi riservata all'ospedale Fatebenefratelli a causa delle ferite riportate inseguito ad un investimento.

Troppo gravi evidentemente i traumi causati dall'impatto. Nei prossimi giorni, probabilmente martedì, l'affidamento dell'incarico per l'autopsia al medico legale, il dottore Emilio D'Oro. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia stradale di Benevento accorsi sul posto con gli agenti della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata sarebbe stata investita mentre si trovava a piedi lungo la trafficata arteria. Statale purtroppo finita al centro delle cronache già in passato per episodi simili tanto da indurre il comune ad affidare i lavori per la realizzazione dei marciapiedi in alcuni tratti. Ora il nuovo dramma.