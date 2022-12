"Truffa indennità disoccupazione", è l'ora dei 70 beneficiari Benevento. A gennaio lo stralcio degli irreperibili e delle posizioni con difetti di notifica

Proseguirà il 10 gennaio, quando saranno stralciate le posizioni degli irreperibili e di coloro per i quali sono emersi, questa mattina, difetti di notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine o della fissazione dell'appuntamento dinanzi al gup Loredana Camerlengo, l'udienza preliminare a carico delle 70 persone – i loro nomi sono stati letti dinanzi all'aula, una è nel frattempo scomparsa- di cui il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro ha chiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta della guardia di finanza su una truffa in materia di indennità di disoccupazione.

Si tratta di coloro che avrebbero beneficiato delle condotte già giudicate in un processo che si è concluso lo scorso 1 aprile con otto condanne ed un'assoluzione decise dal Tribunale di Benevento, nel quale erano contestate, a vario titolo, le accuse di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel mirino una presunta organizzazione di cui è stato ritenuto promotore e dominus Cosimo Tiso, 53 anni, di Sant'Angelo a Cupolo.

Attenzione puntata su un reticolo di società, definite cartiere, che sarebbero servite da un lato per utilizzare ed emettere fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, adoperate per l'assunzione fittizia di personale, per consentire la percezione indebita di indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento.