Ladri in azione a San Giorgio del Sannio. Doppio colpo a Capodanno Nel mirino sue abitazioni: rubati gioielli

Ancora ladri in azione nel Sannio. Doppio colpo nel giorno di Capodanno a San Giorgio del Sannio dove nel mirino sono finiti due appartamenti nella stessa zona. In entrambi i casi i malviventi hanno forzato gli infissi e sono entrati nelle abitazioni dalle quali hanno portato via alcuni oggetti in oro. Al rientro dei proprietari l'amara sorpresa. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.

Numerosi i colpi messi a segno nel periodo natalizio nel Sannio. Un fenomeno che ha interessato sia abitazioni che attività commerciali. A partire dalle aree di servizio, negozi di parrucchiere (vedi altro articolo di ieri) e case. Per lo più colpi che vengono messi a segno in rapida successione e sempre con le identiche modalità.