Alberi e rami caduti per il maltempo anche nel Sannio A Benevento cede un albero anche nei pressi del Teatro romano

Temperature in calo e forte vento in gran parte della Campania, domenica funestata dal maltempo nella nostra regione. Ed anche nel Sannio diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti sulle strade.

E molto probabilmente sempre a causa del forte vento di queste ore il tronco di un albero è caduto anche nei pressi del Teatro Romano di Benevento. Al momento fortunatamente non sembra aver fatto registrare danni. Si tratta di uno dei due alberi attigui dalla struttura che ospita il personale, situata però in un'area che dove non è consentito l'accesso ai visitatori. Diversi infatti i turisti presenti anche questa mattina all'interno dell'area archeologica, oggi ad ingresso gratuito per “Domenica al museo”. L'iniziativa promossa ogni prima domenica del mese dal Ministero della Cultura (clicca qui per leggere i commenti dei turisti).

In aggiornamento