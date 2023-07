Ritrovati in buone condizioni il 34enne e il 38enne dispersi in montagna Avevano perso l'orientamento nella mattinata di ieri sui monti di Pannarano

Sono stati ritrovati in discrete condizioni di salute il 34enne e il 38enne che da ieri si erano persi sulla catena montuosa del Partenio, nel territorio di Pannarano, in provincia di Benevento. Li hanno ritrovati alcuni volontari dopo che i malcapitati avevano percorso chilometri a piedi tra i boschi e finalmente erano riusciti ad imboccare un sentiero. Si è chiusa positivamente, dunque, la vicenda che dal primo pomeriggio di ieri aveva tenuto con il fiato sospeso Sannio e Irpinia. Quando avevano perso l'orientamento, i due erano riusciti a lanciare l'allarme ad un familiare che aveva poi allertato i vigili del fuoco. Imponente la macchina dei soccorsi con squadre dei vigili del fuoco arrivate da più parti che per tutta la notte hanno proseguito le ricerche anche con l'ausilio di un elicottero.