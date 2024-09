Furto alla Ubik. Il sindaco Mastella: sono amareggiato Colpo al rione Santa Maria degli Angeli. "Grave perché compiuto in un luogo dove cultura è volano"

"Sono amareggiato per il furto con scasso subito dalla Libreria Ubik. Un atto di delinquenza tanto più grave perché compiuto in un luogo dove la cultura è volano, non tanto commerciale, ma di condivisione e di spirito di comunità. La mia solidarietà alla proprietà della libreria: spero le forze dell'ordine individuino i responsabili di tale scellerato gesto", così in una nota il sindaco Clemente Mastella interviene dopo il furto messo a segno nella notte al quartiere Santa Maria degli Angeli. Secondo episodio registrato in un anno ai danni dell'attività commerciale.