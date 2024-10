Pc e tablet rubati in due scuole a Ponte e Torrecuso Istituti già finiti nel mirino a giugno scorso: anche stavolta sparito materiale informatico

Non solo abitazioni nel mirino dei ladri ma anche attività commerciali e scuole. E' accaduto l'altra sera nell'istituto comprensivo di Ponte e di Torrecuso dove i malviventi sono tornati in azione per rubare tablet e pc.

Ladri in azione sia nella sede centrale in via Ocone a Ponte che nella sede distaccata di via Tedesco a Torrecuso. Un nuovo furto, dopo quello registrato negli stessi locali a giugno scorso quando, anche in quel caso a sparire erano stati decine di tablet.

Stessa sorte per il nuovo materiale informatico arrivato dopo quel furto. Per entrare nelle due scuole i malviventi hanno forzato le porte d'ingresso e sono entrati nelle aule per rubare i congegni informatici utilizzati da studenti e professori. Sul nuovo furto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno effettuato i sopralluoghi.