Ha l'ansia, non se la sente. E non si presenta all'interrogatorio dinanzi al Gip Benevento. La scelta di un 38enne colpito da divieto di avvicinamento all'ex compagna

Aveva l'ansia, non se la sentiva. E per questo non si è presentato all'interrogatorio di garanzia previsto questa mattina inn Tribunale. Ha comunicato la sua condizione all'avvocato Fabio Russo, che a sua volta l'ha trasmesso al gip Loredana Camerlengo, chiedendole la revoca della misura a carico del suo assistito.

E' il divieto di avvicinamento all'ex compagna, che mesi vive in una struttura, applicato ad un 38enne di Benevento, indagato per maltrattamenti aggravati, lesioni e violenza sessuale (LEGGI ALTRO ARTICOLO). Ipotesi di reato contestate in una inchiesta di cui abbiamo dato conto più volte: l'ultima, ieri.