I drammi di due lavoratori: Claudio e Angelo. "Erano iscritti Cisl" Il cordoglio della Filca Irpinia Sannio. Lo Russo: vicini alle famiglie e pronti ad aiutare comunità

Filca Cisl Irpinia Sannio in lutto per la morte di Claudio prima ed Angelo dopo, cognati, entrambi morti mentre stavano lavorando.

Entrambi erano iscritti alla alla Cisl ed è per questo che Giovanni Lo Russo, segretario generale della Filca Cisl Irpinia Sannio ha voluto partecipare al dolore delle famiglie e delle comunità per i due drammi registrati a pochi giorni di distanza.

“Non è il doveroso richiamo alla presenza della sicurezza nei cantieri che muove questa nota sindacale. Non è il ricorso ai mille protocolli in favore di buone pratiche che gli enti si promettono di adoperare per migliorare il settore in termini di lavoro sicuro, lavoro regolare e in definitiva di lavoro.

Non è il formale e stantio appello alla battaglia sulla sicurezza come sistema culturale, tanto per le imprese che per i lavoratori.

Piuttosto questa nota – scrive Lo Russo -, che muove forse anche da questo, nasce tuttavia dalle corde più profonde della Filca Cisl IrpiniaSannio.

Claudio e Angelo erano entrambi iscritti alla Filca Cisl Irpinia Sannio ed erano legati da un rapporto di parentela”.

Il sindacalista ripercorre i due drammatici fatti ora al centro delle indagini di Polizia e Carabinieri, coordinate dalla Procura.

“Non è soltanto una tragedia nella tragedia – spiega ancora Lo Russo -, è un fatto sociale totale; cioè che investe tutto; il dolore delle famiglie, il cordoglio della piccola comunità santangiolese, i punti di riferimento per la chiesa e per la sua ristrutturazione, la carne viva della Filca Cisl IrpiniaSannio che sono i Lavoratori, ma meglio ancora Angelo e Claudio.

Ora tutto il resto non conta.

La Filca Cisl Irpinia Sannio si stringe al dolore delle famiglie e sin da ora, assicurando ogni assistenza materiale e umana, contribuirà al sostegno della ristrutturazione della loro amata Chiesa della Madonna Santissima della Neve. In memoria di Claudio e Angelo”.