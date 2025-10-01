Il dolore dei compagni: "Ciao Cosimo, non ci sono parole" Il messaggio della comunità scolastica dell'istituto Lucarelli, frequentato dal 15enne

“Non ci sono parole per una vita spezzata così. Ciao Cosimo , troppo presto. Ti giunga lassù l’abbraccio forte di tutta la comunità scolastica dell’Iti Lucarelli”.

E' il pensiero per Cosimo, il 15enne vittima della tragedia di Paupisi, che arriva dall'Istituto tecnico industriale Lucarelli di Benevento che il ragazzo frequentava.

Un messaggio seguito dai saluti dei compagni e di chi lo conosceva.

“Il nostro tempo insieme è stato breve, ma sufficiente a lasciarmi il ricordo della tua dolcezza e sensibilità. Nei tuoi occhi ho percepito la tua sofferenza, e nel mio cuore resta il desiderio di averti potuto donare conforto. Che il mio affetto ti accompagni. Riposa in pace”.

Si legge in uno dei tanti commenti al post di una comunità scolastica sconvolta da un dramma inimmaginabile.