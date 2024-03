Circello. Golia: oltre 2 milioni di euro per demolire e ricostruire la scuola L'annuncio del sindaco per la 'Primaria'

Ammonta a due milioni e centoventimila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Circello da parte della Regione Campania per i lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola primaria in via Roma.

Lo rende noto il Sindaco Gianclaudio Golia dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale delle proposte finanziate a valere sul PR CAMPANIA FESR 21/27 - AZIONE 2.1.3 E AZIONE 2.4.4.

“Accogliamo con grande soddisfazione – commenta il primo cittadino - l'approvazione di questo finanziamento che rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle nostre strutture educative. La nostra priorità è sempre stata quella assicurare agli studenti un ambiente sicuro e stimolante in cui apprendere e crescere. È stata fondamentale - continua Golia - la sinergia creatasi, durante la redazione progettuale, tra amministrazione, tecnici e chi, poi, essenzialmente opera e vive nell’ambiente scolastico. Circello è uno dei pochi comuni del Sannio ad essere stato finanziato dal bando ‘Scuola Viva in Cantiere’ che ha l’obiettivo strategico di consentire, attraverso le diverse fonti di finanziamento disponibili (regionali, nazionali e comunitarie), una programmazione di settore integrata, unitaria e complementare, coerente con la legislazione nazionale in materia”.

“Gli studenti – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Iarusso - avranno un ambiente scolastico moderno e funzionale. E’ un risultato che gratifica anche la capacità di questa amministrazione di saper reperire fondi che permettano la realizzazione di opere strategiche ed importanti per la crescita della nostra comunità”.

“Nei prossimi mesi – conclude poi il sindaco Golia – il Comune comunicherà il cronoprogramma che delineerà le tappe dei lavori ed i tempi di realizzazione della nuova scuola”.