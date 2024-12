Circello da record per l'approvazione del bilancio Soddisfazione del Sindaco Gianclaudio Golia per tempistica e contenuti

Il Comune di Circello nell’ultimo Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, risultando tra i primi comuni in Italia ad aver approvato il documento in anticipo rispetto al termine fissato del 31 dicembre: si tratta di un importante traguardo che rappresenta non solo un successo amministrativo ma anche una dimostrazione della capacità di programmazione e gestione finanziaria dell’Ente.

L’approvazione del bilancio consente di pianificare in maniera organica e strategica le politiche del Comune per i prossimi anni, garantendo stabilità e trasparenza nella gestione delle risorse. Va sottolineato che le tariffe relative ai servizi e alla fiscalità locale sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti mantenendo stabile il gettito delle entrate. Insomma sarà garantita la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza senza imporre alcun aggravio fiscale.

Tra le misure più significative confermate dal bilancio figura anche il Bonus Bebè, un sostegno concreto alle famiglie del territorio, volto a incentivare la natalità e a supportare le spese nei primi mesi di vita dei nuovi nati.

L’approvazione del bilancio apre inoltre la strada alla realizzazione di numerosi progetti e interventi chiave per il territorio. Tra i più rilevanti, si evidenziano:

? L’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, strumento fondamentale per lo sviluppo e la pianificazione del territorio.

? Il completamento dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, un progetto che migliorerà l’efficienza energetica e ridurrà i costi operativi.

? L’avvio di importanti lavori di riqualificazione su diverse parti del territorio comunale, che contribuiranno a valorizzare il tessuto urbano e rurale di Circello.

? Il progetto sociale GOL, già in corso, che vede il coinvolgimento di ben 11 tirocinanti, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita e formazione.

? Il progetto relativo al Servizio Civile, che continua a offrire opportunità di partecipazione attiva e sviluppo delle competenze per i giovani del territorio.

? La realizzazione della piazza antistante il Centro Polivalente Comunale, un nuovo spazio che sarà destinato alla socialità e agli eventi comunitari.

? Il rifacimento del campo sportivo "Antonio Biondi", un intervento che mira a restituire alla comunità una nuova struttura funzionale, pronta ad accogliere attività sportive e aggregative.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla Rocca medievale, destinata a diventare un punto di riferimento culturale e storico. Sarà realizzato un Museo con un'area multimediale per esporre i reperti ritrovati negli scavi di Macchia e durante la ricostruzione della Rocca stessa, offrendo un’esperienza immersiva nella storia del territorio. Sarà inoltre realizzato il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità del sito.

In merito agli eventi culturali, il 2025 segnerà il ritorno della Battaglia di Circello, un appuntamento biennale che ha tutte le carte in regola per diventare una tradizione distintiva del Comune.

Il vicesindaco e attuale responsabile finanziario, Gabriele Iarusso, sottolinea come “l’approvazione di questo bilancio non rappresenta soltanto un obbligo amministrativo, ma è il frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa per il futuro di Circello. Essere tra i primi Comuni in Italia a raggiungere questo obiettivo ci riempie di orgoglio e siamo particolarmente soddisfatti di aver mantenuto inalterate le tariffe, garantendo stabilità e continuità nei servizi per i cittadini. Voglio ringraziare tutto il personale comunale, in particolare i nuovi dipendenti, per l’impegno profuso e per aver permesso di arrivare a questo risultato con largo anticipo”. Il sindaco Gianclaudio Golia conclude invece con un messaggio rivolto alla comunità: “Questo bilancio è la testimonianza concreta del nostro impegno per un’amministrazione trasparente, responsabile e orientata al bene della comunità. Ringrazio il vicesindaco Gabriele Iarusso per il lavoro svolto in questi anni da responsabile finanziario, tutta la squadra amministrativa e tecnica per il supporto costante, insomma coloro che hanno collaborato a questo traguardo e invito i cittadini a essere protagonisti di questa nuova fase di crescita per il nostro Comune. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma i risultati raggiunti ci danno fiducia e motivazione per affrontare le sfide future”. Il Comune di Circello si prepara dunque ad entrare nel nuovo anno con una visione chiara e strumenti concreti per proseguire il suo cammino di sviluppo, innovazione e inclusione sociale.