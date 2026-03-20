Epatite A: nel Sannio ordinanze vietano frutti di mare crudi Si moltiplicano le disposizione dei comuni anche in provincia

Dopo l'emissione dell'ordinanza del sindaco di Benevento per la prevenzione dell’epatite A si moltiplica, nel Sannio, i comuni che hanno emanato il divieto di consumo e somministrazione di frutti di mare crudi.



Il Comune di Montesarchio informa la cittadinanza che, con Ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2026, sono state adottate misure urgenti a tutela della salute pubblica per contenere il rischio di contagio da epatite A.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle azioni di prevenzione rafforzate dalla Regione Campania e recepisce le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento, alla luce dell’aumento dei casi registrati sul territorio provinciale.



L’ordinanza prevede il divieto assoluto, per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione e per le attività alimentari con consumo sul posto, di servire e somministrare frutti di mare crudi. Il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale, in particolare sulla vendita abusiva. Raccomanda ai cittadini di: evitare il consumo di frutti di mare crudi anche in ambito domestico. Seguire scrupolosamente le indicazioni per il corretto acquisto e consumo degli alimenti, al fine di ridurre il rischio di infezione da virus dell’epatite A. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e resterà in vigore fino a nuove disposizioni. L’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima collaborazione e al rispetto delle prescrizioni, sottolineando che tali misure sono adottate esclusivamente per garantire la tutela della salute collettiva. Il Comune continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione in raccordo con le autorità sanitarie competenti.