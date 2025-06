Export in crescita nel Sannio: trainato da agroalimentare - VIDEO Il dato sulla provincia di Benevento illustrato a Confindustria

Cresce ancora l'export nel Sannio trainato dall'agroalimentare. E' il dato emerso in occasione della presentazione del report sull'economia regionale, a cura della Banca d'Italia e presentato nella sede di Confindustria Benevento.

Proprio gli industriali sanniti, si ricorderà, hanno avviato un percorso di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentare con il progetto Sannio da Gustare.

Ma tornando ai numeri illustrati alla stampa dalla direttrice della Banca d'Italia della sede di Napoli emergenza ancora una volta l'importanza di un settore considerato strategico per l'economia del territorio. Questo perché proprio mentre l'export dopo anni di forte espansione fa registrare una leggera flessione, trend in controtendenza nel Sannio.

Daniela Palumbo, Direttrice della Sede di Napoli Banca d’Italia

“E' vero che l'export di Benevento partecipa in misura contenuto all'export campano, nell'ordine dell'1,5 per cento, però qui è cresciuto di circa il 19 per cento trainato dall'agroalimentare e dalla vendita di prodotti in metallo, macchinari. Quindi diciamo che ha mostrato una dinamica diversa da quella campana e anche da quella nazionale, dove l'export ha registrato una piccola flessione”.