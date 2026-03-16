Samneat il food delivery che punta ad espandersi nel Sannio - VIDEO La voglia di fare di giovani imprenditori ad un anno dal lancio dell'App: ora sorpresa su Benevento

Samneat, l'app per il delivery, ad un anno dalla partenza in Valle Telesina punta ora a svilupparsi anche a Benevento. Abbiamo tracciato un primo bilancio con i fondatori, con uno dei giovani imprenditori che hanno lanciato la sfida del food delivery. Samneat è scaricabile da AppStore e GooglePlay ed è nata un anno fa con il desiderio di dare un nuovo servizio in valle Telesina.

Ora i fondatori: Ivo Pacelli (CEO e Founder) Dario Martini (CTO e Co-Founder), Salvatore Santillo (COO e Co-Founder) e Cesare Gonzi (CFO e Co-Founder) guardano oltre e, dopo essersi affermati nella zona Telesina, puntano anche su Benevento e Samneat invita tutti a tenere d'occhio i social per le prossime novità...

L'obiettivo è sempre lo stesso: stare al fianco delle attività commerciali e dei cittadini che attraverso l'App Samneat ordinano e ricevono il cibo a casa.

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