Ecosistema urbano, Mastella: "Dati buoni, fatto buon lavoro" "Unica nota dolente la depurazione, ma ci siamo impegnati molto"

Il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, come spiegato oggi su Ottopagine (leggi qui) vede un peggioramento in classifica generale per Benevento (dal 35esimo al 40esimo posto) ma i dati soddisfano comunque il primo cittadino.

"Il rapporto Ecosistema Urbano 2018, curato da Legambiente in collaborazione con il Sole 24 Ore, testimonia la bontà del lavoro sin qui svolto dalla nostra Amministrazione in termini di politiche ambientali.

La città di Benevento, infatti, si posizione al 40° posto a livello nazionale e al 1° posto sul piano regionale. La percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 64% e ci consente di essere tra le migliore città dell’intero Mezzogiorno (tuttavia in questo campo come specificato nell'articolo di Ottopagine sopra riportato si assiste a un decremento seppur leggero della percentuale di raccolta ndr) . Si registra, inoltre, un’ottima performance per quanto attiene la riduzione della produzione annua pro capite di rifiuti urbani (399 kg/ab), che ci colloca al sesto posto nazionale (C'è stata effettivamente una riduzione, ma Benevento ha perso una posizione in classifica, segno che altre città hanno fatto meglio ndr). Siamo, poi, l’unica tra le città campane ad avere un buon indice di ciclabilità con 18,70 metri equivalenti per pista ciclabile ogni 100 abitanti.

L’unica nota dolente è, purtroppo, rappresentata dal problema della depurazione, che ci vede all’ultimo posto in classifica, con solo il 17% degli abitanti allacciati. Un aspetto che pesa notevolmente sul dato generale, che pure ci vede al 40° posto a livello nazionale.

Ed è proprio sull’annosa questione della costruzione del tanto atteso depuratore cittadino che, com’è noto, abbiamo profuso il maggiore impegno in questo primo scorcio di consiliatura, recuperando i fondi stanziati dalla Regione Campania (e andati persi a causa dell’inerzia di chi ci ha preceduto) e avviando la fase di redazione dello studio di prefattibilità dell’opera.

Attività che consentiranno entro 18 mesi di estendere l’allaccio ad oltre metà della popolazione e, poi, di completare l’intero ciclo di raccolta e depurazione nel termine di circa un triennio, proiettando finalmente la città di Benevento tra le prime dieci d’Italia”.