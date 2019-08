Mobilità, Russo: "Necessarie azioni sicurezza via Piccinato" Traffico intenso ha causato numerosi incidenti. Con riapertura scuole situazione peggiorerà

“Da quando hanno aperto il Ponte Antonio Tibaldi, via Piccinato viene percorsa ad una velocità troppo elevata ed il traffico è notevolmente aumentato durante tutta la giornata”.

Così Angela Russo, consigliera dei Moderati e Presidente della commissione Mobilità del Comune di Benevento interviene anche in seguito all'incidente stradale registrato questa mattina in via Piccinato. “In particolare, per gli abitanti del rione Libertà e per chi deve andare verso la Madonna delle Grazie ed in piazza S. Maria, è molto comodo prendere la strada principale, passando proprio per il Ponte Tibaldi. Quando riapriranno le scuole, la situazione peggiorerà sicuramente diventando insostenibile e sarà necessario prendere provvedimenti per renderla più sicura. La conseguenza di quanto descritto è l’incremento degli incidenti stradali, che si sono verificati specialmente nel mese di luglio, a causa della pioggia intensa. Inseriro’ all’ordine del giorno della prossima commissione Mobilità, che presiedo, una revisione della viabilità della via, attraverso l’installazione di nuova segnaletica di rallentamento per garantire maggiore sicurezza” -