Parente risponde a Perifano: questione parcheggi, bastava chiedere al demanio "Quanto ai veleni dell’aria, stiamo facendo cose che nessuno ha mai fatto"

“Leggo dichiarazioni senza capo né coda circa i mancati parcheggi alla Caserma Pepicelli. Premesso che l’area è demaniale: all’interno sono previsti ampi parcheggi in grado di smaltire le esigenze degli utenti". Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale, Renato Parente che risponde così alle dichiarazioni del candidato sindaco Luigi Diego Perifano che questa mattina ha bocciato il progetto della cittadella degli uffici all'interno della ex caserma Pepicelli. "Bastava chiedere al demanio per dare una risposta a questa sciocchezza vanitosamente populista. Io so che la cittadella degli uffici sarà la seconda in Italia, dopo Ancona, so che si spenderanno 50 milioni di euro. A volte quando si sta troppo tempo fuori dal terreno di gioco, si incappa in clamorose inesattezze. Quanto ai veleni dell’aria, stiamo facendo cose che nessuno ha mai fatto e la presenza del rilevatore mobile ci sta dando risultati incoraggianti”.