Gruppo Pd al Comune vota sì al bilancio di previsione amministrazione Mastella Del Vecchio: coerente con le scelte del Pd regionale, non mi ricandido ma non lascio la politica

Il Gruppo Pd al Comune di Benevento vota compatto sì al bilancio di previsione redatto dall'amministrazione guidata da Clemente Mastella; il consigliere Pd Raffaele Del Vecchio annuncia: “finisce qui la mia esperienza in consiglio comunale a Benevento, non mi ricandido”, qualche malumore e tutti proiettati nella campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di ottobre.

Questa mattina a Benevento si è celebrato il consiglio comunale al termine del quale con 18 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto (Anna Rita Russo), è stato approvato il bilancio di previsione stilato dalla Giunta guidata da Clemente Mastella. Un ultimo test in aula vinto da Mastella prima del voto di ottobre.

Bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri, Piano Tari al centro dell'assise.

Al momento della votazione Cosimo Lepore, Raffaele Del Vecchio e Francesco De Pierro, capogruppo del Pd al Comune di Benevento hanno votato a favore del più importante ordine del giorno. Lo stesso hanno fatto anche Angelo Feleppa e Luigi Scarinzi ed ovviamente i consiglieri di maggiornaza.

Prima del voto ha preso la parola proprio l'ex candidato sindaco che cinque anni fa arrivò al ballottaggio contro Mastella, Raffaele Del Vecchio che ha annunciato il suo ritiro dalla vita politica cittadina, ha precisato, e l'appoggio a Mastella alle prossime elezioni: “Lascio dopo venti anni. Sono entrato con una compagine di centrosinistra e continuo esattamente nel centrosinistra – ha rimarcato Del Vecchio. Il pd regionale appoggia Mastella alle prossime elezioni e io sono con loro, o meglio: resto con loro. Sono sempre stato nel centrosinistra dalle forze dell'Ulivo al Pd. Siamo esattamente dove eravamo. Oggi il quadro politico è cambiato e nel centrosinistra c'è anche Noi Campani di Mastella e alle scorse regionali hanno raggiunto un risultato importante. Sono convito che si deve partire da questo dato per dare un futuro a questa città. Con 102mila voti alle Regionali, Pd e noi campani governano insieme in Regione. Ci sembra assurdo che in occasione delle amministrative si possa stravolgere questo quadro affermato politico ed elettorale non è pensabile. Il centrodestra esiste ancora e va sconfitto. Ed il compito del centrosinistra è quello di combattere le forze sovraniste”. In merito al voto favorevole sul bilancio Del Vecchio spiega: “Distinguiamo le due cose, oggi abbiamo votato il bilancio preventivo per il prossimo anno. Sul bilancio dell'anno precedente faremo opposizione e non lo voteremo. Il bilancio preventivo lo abbiamo votato anche in vista di questa alleanza politica di centrosinistra che ci vede impegnati a supporto della rielezione di Mastella non potevamo votare contro. La nostra è una posizione coerente con quello che accade a Napoli, Caserta e Salerno e in linea con la situazione politica in Regione. Nel Sannio – ha chiosato Del Vecchio – ci sono due consiglieri regionali: Erasmo Mortaruolo e Luigi Abbate. Il primo del Pd, l'altro di Noi Campani. Entrambi siedono nella compagine di maggioranza del presidente De Luca, sono in commissione insieme, votano insieme, quindi di cosa vogliamo parlare? La nostra missione, la missione del centrosinistra che batta le forze sovraniste del centrodestra”.

Con oggi, dunque, si è cristallizzata la spaccatura del Partito Democratico nel Sannio. Da un lato Del Vecchio, Lepore e il capogruppo al Comune De Pierro che seguono la linea regionale, quindi un'alleanza tra Pd e Mastella, dall'altro altri consiglieri eletti con liste di appoggio ai democrat e la Segreteria provinciale del Pd che invece per le comunali ha scelto di appoggiare Luigi Diego Perifano candidato sindaco in alleanza con il Movimento 5 Stelle.

Una querelle tutta interna al partito democratico che influirà non poco sulla campagna elettorale.

Al termine del voto è stato il sindaco Mastella a ringraziare i consiglieri Pd al Comune per il sostegno ed ha stretto la mano a Del Vecchio (nella foto di apertura). “Hanno dimostrato un bel senso di responsabilità ed evitato il commissariamento del Comune” ha detto soddisfatto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che non ha perso l'occasione per commentare l'alleanza alle comunali a Benevento tra Pd e M5S: “Guardate che nelle città dove il Pd si è alleato con i 5 stelle non hanno mai vinto. Meglio così per me”.

Mastella poi entra nel vivo della questione: “L'opposizione immaginava che oggi non si approvasse il Bilancio, peraltro verificato da tutti. Queste mistificazioni strane. Il non guardare alla persone, specialmente in questo periodo di difficoltà dovuta anche alla pandemia non ha senso. Del vecchio – ha poi rimarcato Mastella – ha richiamato gli elementi fondamentali e portanti della Politica, di quella politica che purtroppo oggi non c'è più. Abbiamo costruito questa ipoteca regionale e si è costruito un rapporto importante che ha portato Del Vecchio ad uscire dalla scena della politica cittadina ma non certo dalla Politica. Per me è e resterà una risorsa. Il Pd - ha rimarcato Mastella durante il suo intervento in aula - ha peraltro scelto un candidato non del Pd quindi..."

Numerose le liste in campo per le prossime comunali. “Sono al lavoro quotidianamente per redigere le liste – ha spiegato Mastella – e vi posso anticipare che per quanto riguarda, con le persone a me più vicine ne presenteremo sei. A queste si aggiungeranno quella di Del Vecchio, De Pierro e Lepore, Giseldo Rossi presenterà una lista, poi ci saranno probabilmente Italia viva e farò un appello ai moderati di Forza Italia (LEGGI QUI). Una cosa singolare ma non impossibile. Dove stanno i 5 Stelle quelli di Forza Italia non possono stare”.