Mastella: Debiti e caso candidata non eleggibile? Il Pd ha logiche strane - FOTO Il sindaco uscente replica allo sfidante Perifano durante la presentazione della lista "Meglio noi"

“L'assessore Serluca e il presidente del consiglio comunale, De Minico, hanno spiegato in maniera precisa e puntuale la questione dei debiti che ammontano a quanto abbiamo sempre spiegato e questo è inoppugnabile”. Il sindaco Clemente Mastella torna sulla querelle con il suo sfidante Luigi Diego Perifano sulla somma a quanto ammontano i debiti del Comune di Benevento e lo fa durante la presentazione della lista “Meglio Noi” a supporto della coalizione che punta alla sua rielezione. Perifano nelle scorse ore aveva evidenziato come, secondo il lavoro fatto dall'Osl, l'organo straordinario di liquidazione, “Il dissesto poteva essere evitato, e così la tassazione al massimo per i cittadini. L’Osl ha accertato debiti per 27 milioni di euro, altro che i 150 di cui parla Mastella”. Primo cittadino uscente che replica e spiega invece che la questione è stata chiarita dall'assessore alle Finanze in termini di numeri con dati alla mano: “Purtroppo il Pd vive con una logica strana. Fa asserzioni apodittiche non dimostrate come la storia della signora dipendente comunale candidata Zollo Zagarese ndr) - LEGGI ALTRO ARTICOLO -: è ineleggibile – ha rimarcato a gran voce Mastella – una volta che dovesse essere eletta non può essere proclamata. Non sono laureato in legge ma sono sicuro di questo”. In merito il sindaco Mastella scherzosamente conclude: “Nel caso mi dovessi sbagliare, lui si dimette da fare l'avvocato e io da sindaco, tanto, tanto...”.

Presentazione di una delle dieci liste, dicevamo, che appoggeranno il sindaco uscente. “Meglio Noi” lista nata anche da un'idea politica di Luigi barone, presidente dell'Asi e vicino a Clemente Mastella. “Una lista nata di concertazione con il sindaco e con tanti amici con i quali abbiamo fatto un gruppo importante di donne e uomini che rappresentano Benevento, le contrade e che può avere un buon risultato” ha spiegato Luigi Barone prima di accogliere il sindaco Mastella e snocciolare la composizione di “Meglio noi” che al suo interno conta la presenza di ben 17 donne e di 16 uomini, di cui circa 10 candidati residenti nelle contrade di Benevento.

Una campagna elettorale che entra nel vivo, dunque, e che domani vedrà la presenza in città di Matteo Salvini a sostegno della candidata sindaco Rosetta De Stasio. Domenica, invece, sarà il sindaco Mastella a lanciare la presentazione di tutti i candidati scelti a supporto della sua ricandidatura.