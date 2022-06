Proroga affidamento servizio idrico a Gesesa: si vota martedì in Consiglio Proroga che, come aveva ricordato l'Eic, avrà valore fino al subentro del gestore unico

Il presidente Renato Parente ha fissato per martedì 21 giugno alle ore 9:30 una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proroga del servizio idrico integrato (SII) in favore della società GESESA Spa.



Una proroga che come aveva precisato anche il presidente dell'Ente Idrico Campano, Lello Mascolo, in risposta ai quesiti posti dal sindaco Mastella, può avvenire in attesa del subentro del gestore unico.