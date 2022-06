Degrado nelle contrade, Bottillo (Pd) ringrazia l'assessore Rosa "Dimostrato attenzione alla cosa pubblica. Auspichiamo stessa attenzione da tutta l'amministrazione"

“In merito a quanto riportato nelle scorse settimane relativamente al degrado urbano e ai disagi di molti residenti delle zone periferiche e delle nostre contrade e preso atto della risposta immediata dell’assessore all’Ambiente rispetto alle evidenti problematiche manifestate dai nostri concittadini, sento il dovere di esprimere la mia gratitudine al dottore Alessandro Rosa”.

Così Annamaria Bottillo, componente direttivo Pd di Benevento che spiega: “l’assessore ha dimostrato attenzione alla cosa pubblica, al suo incarico e ai suoi concittadini, offrendo risposte immediate alle richieste dei residenti di San Vito e Pezzapiana per ciò che concerne la cura del verde pubblico, la tutela della sicurezza urbana e il decoro ambientale. Per il futuro auspichiamo che l’intera amministrazione applichi la stessa attenzione e la medesima solerzia avute dall’Assessore Rosa di fronte agli appelli dei propri concittadini”.