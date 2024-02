Telesina, Rubano: "Raddoppio è realtà, grazie a Forza Italia e Ferrante" "Segnato primo passo per la progettazione esecutiva"

“Finalmente abbiamo segnato il primo passo per l’avvio della progettazione esecutiva per il raddoppio della S.S. 372 Telesina (itinerario Caianello – Benevento. Tale traguardo è stato reso possibile grazie al grande lavoro di Forza Italia e del sottoscritto in sinergia col MIT ed in particolare col Sottosegretario Tullio Ferrante. Ho sempre seguito l’iter amministrativo e burocratico per garantire il raddoppio della S.S. 372 Telesina, ho avuto incontri ed interlocuzioni costanti con l’ANAS per monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e ho garantito un impegno forte per quest’opera che sblocca lavori attesi da 50 anni e che oggi, possiamo dirlo orgogliosamente, partiranno.

Ringrazio ancora il Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante per l’attenzione riservata a questa problematica da me segnalata quotidianamente e ribadita a settembre con la presentazione di un progetto di raddoppio della strada a Puglianello, comune di cui sono sindaco. Un progetto su cui ho investito gran parte della mia attività politica fino ad oggi, e che è fondamentale per valorizzare anche dal punto di vista della mobilità, il territorio del Sannio”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania.