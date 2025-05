Professioni infermieristiche, Mastella: "Senza aumenti si rischia fuga dal Sud" Purtroppo la condizione retributiva in Campania è la peggiore d'Italia

"Le professioni infermieristiche sono un asse portante del sistema sanitario e ospedaliero. Purtroppo la condizione retributiva in Campania è la peggiore d'Italia, come certifica il report di Fnopi (Federazione nazionale delle professioni infermieristiche presentato oggi): il salario a livello nazionale va aumentato per tutte le professioni sanitarie, in Campania serve uno sforzo ulteriore, prevedendo nei sistemi di contribuzione ai privati premialità specifiche per le professioni infermieristiche: se il gap non viene chiuso, il sistema perde attrattivitàm e competitività", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella.

"Conosco numerosi giovani che hanno intrapreso con entusiasmo questa professione, molti fortunatamente hanno scelto di restare in Campania: è giusto premiarli con reali possibilità di carriera, percorsi di crescita e riconoscimenti economico-professionali", conclude Mastella.