Rubano: se non ci sarà intesa sui candidati alle Regionali proporrò le primarie Il segretario provinciale annuncia un fitto calendario di incontri

"Se non si troverà l'intesa sui candidati per le Regionali proporrò le primarie". Francesco Rubano chiarisce che Forza Italia metterà in campo, coerente con quanto fatto finora, un percorso di massima condivisione su programmi e candidati, in vista delle prossime scadenze elettorali.

E dunque dal quartier generale di Viale Mellusi il segretario provinciale di Benevento annuncia un fitto calendario di incontri: consultazioni territoriali con ordini professionali, sindacati, associazioni di categoria e realtà civiche per un percorso di confronto strutturato con tutte le componenti sociali, economiche e professionali del territorio, con l’obiettivo di costruire un programma condiviso che veda il Sannio protagonista.

Ascolto e partecipazione non soltanto in occasione di un appuntamento elettorale

“Forza Italia dal 2022 si sta caratterizzando e differenziando rispetto a tutte le altre forze politiche presenti in provincia di Benevento per essere il movimento politico che coinvolge la base, presente tra i cittadini, tra gli elettori, non soltanto in occasione di un appuntamento elettorale. Dopo la mia elezione ogni giorno abbiamo posto in essere un'attività capillare, articolata in ogni Comune per ascoltare i cittadini, la classe degli amministratori locali, i dirigenti di partito, le associazioni di categoria, gli ordini professionali.

Oggi riteniamo doveroso mantenere alta e costante questa attenzione perché da qui a breve avremo la responsabilità di presentare agli elettori della Campania un nuovo programma di buon governo e abbiamo il dovere di scrivere questa proposta a più mani. Lo faremo incontrando dal 9 giugno fino al 23 luglio ordini professionali, associazioni di categoria, associazioni che si battono quotidianamente per il diritto alla salute e poi allargheremo nelle settimane successive al 23 luglio anche ad altre espressioni, ad altre sensibilità del nostro territorio”.

Il calendario degli appuntamenti

E dunque l'agenda in campo prevede:

Lunedì 9 giugno - ore 17.30 - Incontro con gli Ordini professionali Sanitari;

Giovedì 12 giugno – ore 17.30 - Incontro con le Associazioni Agricole;

Lunedì 23 giugno – ore 10.00 - Incontro con le Associazioni e Comitati per il Diritto alla Salute;

Lunedì 14 luglio – ore 10.00 - Incontro Ordine Avvocati e Commercialisti;

Lunedì 21 luglio – ore 10.00 - Incontro con Ordini professionali Tecnici.

"Mortaruolo? Al suo posto mi sarei dimesso"

“Siamo il partito che genera un percorso di democrazia partecipata, vera, praticata e non predicata e vogliamo con tenacia, con sincerità, con purezza, con determinazione contribuire a dare una svolta alla regione Campania mal gestita dal governo di centrosinistra, dando anche una svolta alla provincia di Benevento”. L'appello di Rubano che, in conferenza, non manca di rispondere al consigliere regionale Pd Mortaruolo riguardo alla vicenda rifiuti. “Fossi in lui mi sarei dimesso...” avverte.

Candidature? Ipotesi primarie

E sulle candidature ribadisce: "Tutto passerà attraverso una concertazione con la base, con i livelli regionali e con il livello nazionale. Se non ci sarà la sintesi proporrò l'ipotesi primarie”.