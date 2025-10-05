Cairella: "Dal Mit 9 milioni di euro per le strade del Sannio" La replica dell'esponente della Lega

Non si è fatta attendere la replica degli esponenti della Lega nel Sannio all'intervento della segretaria di Ndc, Marcella Sorrentino in merito ai fondi per il dissesto idrogeologico.

Cosimo Cairella, responsabile provinciale Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini Premier del Sannio, in una lunga nota contesta anzitutto a Sorrentino che “invece di esprimersi sulle evidenti divisioni territoriali emerse attorno alla candidatura a Capitale della Cultura – che vede Montesarchio, comune dove lei è amministratrice, in competizione con Benevento, guidata dal suo leader Clemente Mastella – preferisce intervenire su argomenti che evidentemente non conosce, come quello della viabilità e del dissesto idrogeologico, creando confusione e disinformazione”.

“La Sorrentino – sostiene Cairella - confonde clamorosamente i fondi destinati dal Ministero delle Infrastrutture per la manutenzione delle strade con quelli stanziati dal Ministero dell’Ambiente per il dissesto idrogeologico. Due cose completamente diverse, ma che lei mette sullo stesso piano”.

Dall'esponente della Lega la precisazione: “Il MIT, guidato dal Vicepremier Matteo Salvini, ha stanziato un miliardo di euro per le Province, di cui quasi il 10% alla Campania e circa 9 milioni di euro al Sannio. Parliamo di risorse reali, concrete e fondamentali per la manutenzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità provinciale”.

“Ben altra cosa – prosegue Cairella – sono gli investimenti previsti dal Ministero dell’Ambiente, che per il 2025 ha destinato 350 milioni di euro alle Regioni per interventi specifici legati al dissesto idrogeologico”.

Secondo Cairella, dunque, ci sarebbe “confusione tra ambiti, risorse e competenze”, poi commenta: “Piuttosto che alimentare polemiche infondate, si adoperino concretamente affinché le risorse assegnate alla Provincia vengano utilizzate con criterio, individuando le vere priorità”.

Infine Cairella assicura: “Da parte nostra ci sarà la massima attenzione su come verranno impiegate le risorse assegnate dal Mit al Sannio. Non esistono comuni di serie A, B o C: gli interventi sulla viabilità devono essere individuati in base alle reali necessità del territorio”.

Il dirigente della Lega conclude: “Mai nella storia il Sannio e la Campania avevano visto un volume di investimenti così significativo come quello attuale. Con Matteo Salvini alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stiamo assistendo a una svolta concreta, fatta di cantieri aperti, risorse stanziate e opere finalmente in corso. È la dimostrazione che, quando si passa dalle parole ai fatti, il territorio risponde e cresce".



