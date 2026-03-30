Maggioranza Mastella: "Su Piazza Risorgimento critiche preventive e alla cieca" "Per gli eventi grazie a noi tanti luoghi adatti"

"Spiace che ancora una volta il Pd si lasci prendere la mano dalla critica preventiva, miope o proprio alla cieca, visto che piazza Risorgimento non è stata nemmeno inaugurata. Si attacca a prescindere e comunque. La realtà è che prima Piazza Risorgimento era proprio ciò che l'attuale Pd condanna: una distesa di cemento. Nulla di più di un anonimo parcheggio. Un luogo del cuore per tanti ragazzi, certo, ma a livello urbanistico c'erano asfalto e parcheggio per macchine. Diventerà un luogo vero, riqualificato e con un'anima grazie ai fondi che quest'amministrazione ha intercettato e usato", lo spiegano in una nota congiunta i consiglieri dei gruppi della maggioranza Mastella.

"Quanto agli eventi, le performance memorabili, che i consiglieri Pd ricorderanno sicuramente, di Fiorella Mannoia e rapper popolarissimi mostrano che si presta bene anche lo splendido scenario di piazza Pacca, che noi abbiamo riqualificato e che pure è stata sottoposta a polemiche ingiuste e infondate, come capitato anche con il Lapidarium. Progetti che si sono poi rivelati migliorativi sotto il punto di vista pratico ed estetico. Piazza Risorgimento ospiterà ugualmente spettacoli di media dimensione, come usualmente ospita questa città. Ed esistono, ancora, stadio, teatri all'aperto, arene e teatri indoor che ugualmente come in tutte le città italiane possono ospitare artisti di ogni sorta, come in questi anni sono venuti in città. I problemi erano prima, con teatri chiusi e piazze parcheggio. Ora grazie a noi questo problema semplicemente non c'è più", conclude la maggioranza mastelliana.