Pallamano, A1: la V. Ferrara chiude il 2017 con un sorriso 15 reti di Pereira hanno tramortito il Ragusa

Si è chiuso con una vittoria il 2017 della Valentino Ferrara. La compagine del presidente Mario Luciano si è imposta per 29 a 21 nella lunga trasferta in casa del fanalino di coda Ragusa che chiuderà l'anno solare con zero punti in classifica.

Gli uomini di Nasta hanno fatto il break nella ripresa dopo che i padroni di casa erano riusciti a restare attaccati al punteggio (9-10) nella prima frazione di gioco. Sugli scudi il solido Pereira, autore addirittura di 15 reti, da sottolineare in zona gol anche la buona verve di Ievolella con quattro marcature e di Mancini con tre.

Con questo successo la Valentino Ferrara è salita a quota otto punti in classifica a sei lunghezze però dal terzetto composto da Gaeta, Fondi e Noci. Nel 2018 ci vorrà una grande impresa per provare a tornare in lotta per un posto nella poule scudetto.

Crazy Reusia - Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 21-29 (p.t. 9-10)

Crazy Reusia: Anzaldo, Criscione 4, D’Alberti 6, Esposito 4, Ficili, Firrito, Girasa 1, Licitra, Malfitano, Noto 1, Raniolo 5, Scarnato, Schembari D, Donzella. All: Roberto Giuffrida

Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara: Bettini 2, Muoio 2, Salvini, D'Addona, De Luca 1, Randes, Bargelli 2, Ievolella 4, Mancini G. 3, Cesar, Mienone, Oropallo, Cenicola, Pereira 15. All: Giovanni Nasta

Arbitri: Carrera - Rizzo