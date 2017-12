Nuoto, Trofeo Shark: sugli scudi la Pellegrini Ottimi risultati per gli atleti della Vanessa Nuoto Smile dei tecnici Coretti e Catalano

E' stato un Natale soddisfacente per la Vanessa Nuoto Smile di Benevento dal punto di vista sportivo. Gli atleti della Categoria ES B2, Manzo Davide, Rossi Vincenzo Leucio, Pellegrini Giogia e Costantini Martina ES A, hanno partecipato al Trofeo Shark di Giugliano in Campania presso la Piscina Olimpic.

Ottimi risultati ottenuti in tutte le gare disputate, quattro per ogni atleta. Ciascuno di loro ha fatto registrare dei progressi rispetto ai tempi effettuati in passato. A fare notizia è stato soprattutto il risultato ottenuto da Giorgia Pellegrini che nella prima giornata ha subito conquistato il Bronzo nei 200 stile libero, gara di apertura del Trofeo, chiudendo poi il giorno seguente la sua avventura con un argento nei 100 misti.

Il Trofeo di Giugliano ha dato la possibilità ai tecnici Valentina Catalano e Daniele Coretti di intravedere con e per i propri atleti, obiettivi ben più ambiziosi facendo tesoro di tutte le aree di miglioramento su cui lavorare in allenamento.