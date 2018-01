Valentino Ferrara, lasciano Muoio e Riani Sabato alle 18:00 match casalingo contro Fondi al PalaTedeschi

La Scuola Pallamano "Valentino Ferrara" targata anche per il 2018 “Lombardi Service Alfa Romeo”, dopo aver chiuso il 2017 con la preziosa vittoria in trasferta a Ragusa, che ha dato seguito a quella ottenuta nel derby contro l’altra formazione cittadina, è pronta alla prossima gara di campionato contro il Fondi in programma sabato prossimo, 20 gennaio 2018, al Palatedeschi alle ore 18,00. L’obiettivo di Capitan Antonio De Luca è quello di bissare il successo esterno ottenuto nella gara del girone di andata, quando i ragazzi allenati da Mr. Giovanni Nasta riuscirono a conquistare in trasferta l’intera posta in palio. Ora, dopo la sosta per le festività di Natale e per gli impegni della Nazionale, bisognerà lavorare ancora più intensamente per farsi trovare pronti al momento in cui le gare saranno decisive per decretare la permanenza nella massima serie. In controtendenza con quasi tutte le altre formazioni del girone, i sanniti gialloverdi non hanno registrato ingressi nel roster, ma solo alcune novità in uscita. Di contro, Mr. Giovanni Nasta, dopo la partenza di Michele Muoio e Caio Riani si consola con il recupero di Antonio Mancini e dei giocatori sanniti più esperti, nell’attesa del rientro di Salvatore Cruciata alle prese con i postumi del recente intervento di ricostruzione del legamento crociato. Contestualmente si sono messi in mostra i tanti ragazzi del settore giovanile che si contendono le prime convocazioni in serie A e per alcuni di loro sono già molti i minuti giocati nella massima serie. Tutto ciò è il frutto del costante lavoro dello staff tecnico sui tanti appassionati ragazzi che frequentano il Palatedschi per tutta la settimana. In quest’ottica di sinergia tra i giovani under 21 – 19 ed i più piccoli under 15-12, domenica pomeriggio trascorsa in quel di Capua dove prima l’under 15 con tanti piccoli esordienti e poi l’under 21 con i più giovani under 15 inseriti nel roster, hanno potuto esibirsi e portare a casa due importanti vittorie, rispettivamente 21 a 14 e 27 a 21, con due gare divertenti e correttissime, come sempre accade tra le due scuole Pallamano di Benevento e Capua. Per l’under 21 la conferma della testa della classifica con le finali di categoria sempre più vicine e per l’under 15 una gara che ha visto anche il positivo esordio delle nuove appassionatissime leve e la conferma dei più “esperti” mettendo brillantemente in pratica le giocate provate negli ultimi allenamenti. Sul fronte societario prosegue il lavoro per terminare con le conferme biennali, in alcuni casi già concluse e peraltro annunciate già da tempo, per tutti gli atleti della rosa della serie A, che legano i promettenti e validissimi giocatori indissolubilmente al percorso della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” anche per le stagioni 2018- 2019 e 2019- 2020. “ Non poteva iniziare nel miglior modo il 2018, a conferma della volontà di superare le avversità anche latenti sul difficile percorso dei prossimi mesi. La direzione tracciata in questi anni di duro lavoro cercando di portare quanti più giovani ragazzi ai massimi livelli nazionali ci ha soddisfatto ampiamente. Ora bisogna fissare il lavoro svolto e proseguire con il consolidamento di tutto il settore giovanile che vede tanti ragazzi e ragazze appassionatissimi e volenterosi nella ricerca di costante miglioramento. Da parte nostra continua la diffusione della pallamano su tutto il territorio della Provincia Sannita e mi auguro che anche quest’anno il lavoro svolto con i progetti scolastici dia il suo riscontro, come sempre positivo in termini numerici e di appassionati. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del settore tecnico della Provincia e l’Ill.mo Presidente per il sostegno e la fattiva collaborazione ospitando la nostra amata Associazione nella splendida cornice del Palatedeschi. Mi auguro che i nostri ragazzi riescano a portare sempre più in alto il nome di Benevento e dell’intera Provincia Sannita in giro per l’Italia, così come avvenuto in termini molto positivi fino ad oggi e con l’auspicio che si riesca a migliorare i risultati conseguiti nella trascorsa stagione agonistica. Aggiungo anche un sentito ringraziamento agli amici e sponsor che continueranno a sostenerci anche quest’anno e magari maggiormente qualora riuscissimo ad entrare nella nuova sere A con girone unico nazionale. " queste le parole del Presidente Mario Luciano