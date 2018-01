Pallamano, A1: tornano in campo Benevento e Valentino Ferrara Giallorossi in trasferta a Fasano, i gialloverdi ospitano Fondi

Si torna in campo, finalmente, quasi un mese dopo l'ultima volta. Riprende il campionato di serie A1 che vede protagoniste anche le due compagini sannite: Pallamano Benevento e Valentino Ferrara. I gialloverdi ospiteranno Fondi, fischio d'inizio alle 18:00, compagine già battuta nel girone d'andata. I laziali però sono in corsa per un posto tra le prime quattro e giungeranno a Benevento con la volontà di fare risultato a tutti i costi. La Valentino Ferrara dal canto suo va a caccia di una vittoria per iniziare bene il 2018 dopo che nella prima parte di stagione sono arrivate poche gioie.

In casa Pallamano Benevento, invece, si prepara la lunga e difficile trasferta di Fasano, campo sul quale non sono mai arrivati sorrisi dopo il ritorno in serie A1. La truppa guidata da mister Giustino Ciullo dovrà sfruttare questa partita anche per far inserire chi fino ad ora ha giocato di meno. La salvezza è un obiettivo quasi impossibile da raggiungere, ma in questa seconda parte di stagione la squadra potrà lavorare anche in ottica futura.