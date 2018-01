Scherma, CDM di spada: Boscarelli sfortunata a Cuba La sannita è stata eliminata dalla Kong che è poi giunta sul terzo gradino del podio

Si è chiusa con un ventiduesimo posto la trasferta cubana di Francesca Boscarelli. Nella gara di Coppa del Mondo la campionessa campana ha fatto vedere buone cose, ma sul suo cammino ha trovato ancora una volta, troppo presto, una di quelle avversarie in grande giornata.

La rappresentante dell'Esercito, che si allena a Benevento con il Maestro Dino Meglio, nel tabellone delle migliori 64 spadiste aveva superato la rappresentante della Romania Undrea. In pedana c'è stata grande battaglia con la spadista beneventana capace di imporsi per 15 a 13 e guadagnare il passaggio al turno successivo.

Nel tabellone delle migliori 32 l'atleta dell'Accademia Olimpica Beneventana ha affrontato la Kong. In pedana le due campionesse si sono battute alla grande dando vita ad un assalto di altissimo livello giunto fino al 14 a 14. Nel momento più importante è stata la rappresentante di Hong Kong a piazzare la stoccata decisiva e mettere fine all'avventura della Boscarelli. La Kong, dimostrazione della poca fortuna negli accoppiamenti della Boscarelli in questa stagione, è poi giunta sul podio perdendo solo in semifinale contro la forte Koreana Lee.

Per la spadista beneventana l'appuntamento con la prossima tappa di Coppa del Mondo è per febbraio, quando a Barcellona proverà ad andare a caccia del miglior risultato stagionale.

COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - L'Avana, 19-21 gennaio 2018

Finale

Vitalis (Fra) b. Lee (Kor) 15-12



Semifinali

Lee (Kor) b. Kong (Hkg) 15-14

Vitalis (Fra) b. Sun (Chn) 15-14



Quarti

Kong (Hkg) b. Kochneva (Rus)

Lee (Kor) b. Multerer (Ger)

Vitalis (Fra) b. Kang (Kor)

Sun (Chn) b. Rizzi (ITA) 12-11



Tabellone delle 16

Rizzi (ITA) b. Navarria (ITA) 15-11

Lee (Kor) b. Fiamingo (ITA) 15-11



Tabellone delle 32

Kong (Hkg) b. Boscarelli (ITA) 15-14

Fiamingo (ITA) b. Mroszczak (Pol) 15-5

Rizzi (ITA) b. Ndolo (Ger) 15-13

Navarria (ITA) b. Differt (Est) 15-10



Tabellone delle 64

Popescu (Rou) b. Foietta (ITA) 8-7

Boscarelli (ITA) b. Udrea (Rou) 15-13

Mroszczak (Pol) b. Briasco (ITA) 15-8

Fiamingo (ITA) b. Brunner (Sui) 12-11

Rizzi (ITA) b. Santuccio (ITA) 15-14

Navarria (ITA) b. Kuusk (Est) 15-8



Tabellon delle 64 - qualificazione

RIzzi (ITA) b. Yoshimura (Jpn) 15-9

Foietta (ITA) b. Ferrari (ITA) 15-12

Candassamy (Fra) b. Marzani (ITA) 15-12



Tabellone delle 128 - qualificazione

Kochneva (Rus) b. Clerici (ITA) 13-12



Classifica (145): 1. Vitalis (Fra), 2. Lee Hyein (Kor), 3. Kong Wai Vivian (Hkg), 3. Sun Yiwen (Chn), 5. Kang Young (Kor), 6. Rizzi (ITA), 7. Multerer (Ger), 8. Kochneva (Rus).

11. Navarria (ITA), 12. Fiamingo (ITA), 22. Boscarelli (ITA), 40. Briasco (ITA), 44. Santuccio (ITA), 53. Foietta (ITA), 73. Marzani (ITA), 81. Ferrari (ITA), 97. Clerici (ITA), 122. Tesserin (ITA).