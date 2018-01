Scherma Paralimpica: super Pasquino a Busto Arsizio Per la campionessa sannita, guidata dal Maestro Dino Meglio, due medaglie d'argento

Doppio argento per Rossana Pasquino nella prima prova nazionale paralimpica disputata nel week-end a Busto Arsizio. L'atleta beneventana ha conquistato piazza d'onore sia nella competizione di Spada - alle spalle della pisana Biagini - che in quella di Sciabola - vinta dalla padovana Nocent. La Pasquino raggiungerà nei prossimi giorni Bebe Vio e le altre compagne di nazionale a Chianciano Terme, dove è previsto un raduno in preparazione della prima prova di Coppa del Mondo in programma ad Eger (Ungheria) nei primi giorni di febbraio.

Intanto continua l'attività della giovanissima squadra dell'Accademia Olimpica che è in partenza per Acireale dovre andrà in scena il campionato italiano assoluto a squadre. Il tecnico Dino Meglio guiderà Alessandro Lizza, Tommaso Ferrara, Giulio Miele e Nazzareno Cocchiaro in questa bella e formativa esperienza.