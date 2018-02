Pallamano, A1: il derby dice Valentino Ferrara Gialloverdi vittoriosi anche in casa, sconfitta amara per il Benevento penultimo in classifica

La Valentino Ferrara si è regalata il bis. Dopo il successo nel primo derby stagionale, gli uomini di mister Nasta hanno vinto anche quello di ritorno al Pala Tedeschi. Successo meritato per la compagine gialloverde in una partita certamente non esaltante. Tante le lacune dei giallorossi che hanno permesso ai poco amati cugini di imporsi per 28 a 21.

L'avvio di gara è stato equilibrato con gli ospiti capaci di mettere anche il naso avanti nel punteggio. Ma col passare dei minuti le conclusioni forzate e le amnesie difensive hanno dato il via libera a Pereira e compagni. La prima frazione di gioco si è conclusa con i padroni di casa avanti di due reti: 12 a 10.

Al rientro in campo delle due squadre la coppia arbitrale, formata da Lorusso e Strippoli, ha ammonito il dirigente accompagnatore della Valentino Ferrara, Gaetano Ievolella, dato che la squadra era rientrata in ritardo. Episodio più unico che raro e che non si vede tutti i week end sui campi di serie A1.

In avvio di ripresa è stato clamoroso il blackout degli uomini di Ciullo che hanno concesso un break decisivo ai fini del risultato. A nulla è valso il tentativo di rientro, la Valentino Ferrara ha difeso meglio rispetto alle altre partite. L'attenzione è stata superiore, le motivazioni hanno fatto il resto.

Randes, uno dei migliori portieri del campionato, che col passare del tempo si è ripreso il posto da titolare, ha fatto la differenza con parate di ottima fattura. Pereira è andato a segno solo 5 volte, ma la sua fisicità ha fatto danni nella squadra avversaria quando è riuscito a prendere velocità. Bene anche De Luca, il grande ex della sfida, che con 6 reti insieme a Bettini è stato il miglior marcatore tra gli uomini di Nasta. In casa giallorossa invece da sottolineare la solita prestazione importante dal punto di vista realizzativo di Petrychko (7 reti), ma alla fine non è bastato il fuoriclasse ucraino per giocarsi la stracittadina fino all'ultima sirena.

Il tabellino

Valentino Ferrara - Benevento 28-21 (p.t. 12-10)

Valentino Ferrara: Bettini 6, Salvini, D'Addona, De Luca 6, Mancini A. 2, Randes, Oropallo, Bargelli 4, Ievolella 2, Mancini G. 3, Cenicola, Fiore, Gallucci, Pereira 5. All: Giovanni Nasta

Benevento: De Cristofaro, Sangiuolo A. 2, Sangiuolo G., Buonocore 3, Chiumento 2, Castiello, Ciarrocchi 3, De Luca, Orlando, Addazio, Balogh Sedda, De Angeli 1, Petrychko 7, Iannotti 3. All: Giustino Ciullo

Arbitri: Lorusso - Strippoli