Centro Schermistico Sannita al Gran Prix + Sport Domenica quadrangolare intersocietario in ricordo del Maestro Furno

Il Centro Schermistico Sannita è stato protagonista domenica scorsa al Gran Prix + Sport under 14 di fioretto a squadre. Federico Parente, Federico Mignone e Federico Saviano hanno portato in alto i colori del club beneventano grazie ad una prova superlativa soprattutto nella gara diretta contro il club di Pescara vinta per 36 a 27.

I tre “Federico” si sono mossi davvero bene in pedana grazie alla guida del tecnico Dino Improta che cura con passione e amore i propri ragazzi. E’ stata una grande esperienza per i giovani beneventani che si sono cimentati per la prima volta in un torneo a squadre nazionale facendo bella figura e mostrando ampi progressi.

Un plauso speciale va anche ai genitori degli schermidori che hanno accompagnato la squadra beneventana in questa bella ed emozionante trasferta capitolina sostenendo i propri ragazzi nel corso delle varie gare.

Dopo questo prezioso risultato gli impegni del Centro Schermistico Sannita continuano domenica prossima 11 febbraio con un quadrangolare inter societario in ricordo del Mastro Antonio Furno in occasione del suo compleanno.

Il torneo si svolgerà presso la palestra Mazzini di piazza Risorgimento e parteciperanno oltre al club beneventano, il Club Scherma Napoli del Maestro Emilio Basile, il Club Speed Planet di Volla del Maestro Espedito Tipaldi e il Club Scherma Vesuviana del Maestro Mariangela Perillo. Le finali e le premiazioni sono previste alle ore 19.