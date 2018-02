Pallamano, serie A1: le sannite chiudono con un ko e un pari Valentino Ferrara sconfitta a Gaeta, brutta figura del Benevento in casa contro Ragusa

Ultima giornata della regular season disastrosa per le due squadre sannite. La Valentino Ferrara, nonostante la buona prestazione, è stata battuta 25 a 24 dal Gaeta. Gli uomini di Nasta, autori di una ripresa importante in cui avevano anche recuperato il break con cui avevano chiuso la prima frazione di gioco i padroni di casa, è stata beffata nel finale chiudendo la sua avventura nella regular season con dieci punti in classifica al settimo posto davanti solo a Benevento e Ragusa.

Il risultato però più eclatante è quello arrivato al PalaFerrara tra Benevento e Ragusa nello scontro tra le ultime due della classe. Sanniti dominanti nel primo tempo chiuso facilmente avanti per 13 a 6, poi clamoroso blackout con i siciliani capaci di rimontare e giocarsi la partita fino all'ultima sirena. Ragusa per la prima volta in stagione ha addirittura avuto il possesso del clamoroso colpo gobbo ma alla fine si è dovuta accontentare di portare a casa un solo punticino in un finale caldissimo. Il Benevento con questa bruttissima figura chiude la stagione regolare con soli tre punti proprio davanti ai rivali del Ragusa che restano fermi all'ultimo posto nella graduatoria generale.

Tabellini:

Benevento - Andrea Licitra Crazy Reusia 19-19 (p.t. 13-6)

Benevento: De Cristofaro, Sangiuolo A. 2, Ciarrocchi, Buonocore 2, Chiumento, Iannotti 2, Castiello, De Luca, Formato, Addazio, Orlando, De Angeli 3, Balogh Sedda 1, Petrychko 9. All: Giustino Ciullo

Crazy Reusia: Anzaldo, Criscione, D’Alberti 6, Esposito 6, Ficili, Girasa, Licitra, Noto 3, Raniolo 4, Scarnato, Schembari, Donzella. All: Roberto Giuffrida

Arbitri: Cimini – Ciotola

Carburex Gaeta - Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 25-24 (p.t. 15-11)

Carburex Gaeta: Amendolagine, Cienzo, Lombardi 5, Ponticella 5, Amato 2, Ciccolella D, Lodato, Bono 5, Morello 5, Ciccolella A, Gallo 2, La Monica, Antonio Filipovic 1, Pantanella. All: Salvatore Onelli

Valentino Ferrara: Bettini 4, Di rubbo, Luciani, Salvini, De Luca 8, Randes, Oropallo, Bargelli 5, Mancini G., Cenicola, Pereira 7. All: Giovanni Nasta

Arbitri: Regalia – Greco

Classifica:

Conversano 31 pti, Junior Fasano 28, Teamnetwork Albatro 19, Fondi 18, Carburex Gaeta 18, Noci 16, Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 10, Benevento 3, Crazy Reusia 1