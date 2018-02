Scherma, CDM spada: Boscarelli fuori al primo turno La sannita subito eliminata dopo aver disputato una fase di qualificazione praticamente perfetta

Si è conclusa con una sconfitta al primo turno nel tabellone ad eliminazione diretta l'avventura di Francesca Boscarelli nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Barcellona. La campionessa sannita, che nella giornata di venerdì aveva superato agevolmente le qualificazioni con sei successi, è stata fermata dall'Ucraina Pochkalova che si è imposta per 15 a 12.

Un vero peccato perché la Boscarelli era parsa in buone condizioni e superare questo primo ostacolo sarebbe stato molto importante per acquisire fiducia e provare a raggiungere il miglior risultato stagionale. La portacolori dell'Esercito ha chiuso in 39^ posizione dietro alle altre azzurre Fiamingo (7^), Navarria (11^) e Santuccio )31^).

La prossima tappa di Coppa del Mondo di spada femminile è in programma in Ungheria, a Budapest, dal 23 al 25 marzo.

COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - Barcellona, 09-11 febbraio 2018

Finale

Zhu (Chn) b. Andryushina (Rus) 15-7



Semifinali

Zhu (Chn) b. Kang (Kor) 15-11

Andryushina (Rus) b. Kryvytska (Ukr) 15-5



Quarti

Zhu (Chn) b. Jung Hyojung (Kor) 3-2

Kang (Kor) b. Fiamingo (ITA) 15-12

Andryushina (Rus) b. Gudkova (Rus) 15-12

Kryvytska (Ukr) b. Beljajeva (Est) 15-14



Tabellone dei 16

Fiamingo (ITA) b. Sun Yiwen (Chn) 11-7

Kryvytska (Ukr) b. Navarria (ITA) 15-11



Tabellone dei 32

Fiamingo (ITA) b. Santuccio (ITA) 8-5

Navarria (ITA) b. Brovko (Ukr) 15-14



Tabellone dei 64

Pochkalova (Ukr) b. Boscarelli (ITA) 15-12

Fiamingo (ITA) b. Kun (Hun) 15-10

Santuccio (ITA) b. Popescu (Rou) 11-8

Sun Yiwen (Chn) b. Clerici (TIA) 15-9

Navarria (ITA) b. Ferrari (ITA) 15-8



Tabellone delle 64 - qualificazione

Santuccio (ITA) b. Tesserin (ITA) 15-12

Epee (Fra) b. Rizzi (ITA) 15-14

Clerici (ITA) b. Briasco (ITA) 12-11

Ferrari (ITA) b. Weitbrecht (Ger) 15-10

Andryushina (Rus) b. Foietta (ITA) 15-8



Tabellone delle 128 - qualificazione

Santuccio (ITA) b. Zamachowska (Pol) 15-11

Tesserin (ITA) b. Marzani (ITA) 14-13

Rizzi (ITA) b. Botvinik (Isr) 15-11

Clerici (ITA) b. Szabo (Hun) 14-9

Briasco (ITA) b. Lin (Hkg) 15-12

Ferrari (ITA) b. Lee Heyin (Kor) 15-12

Zagala (Pol) b. Santandrea (ITA) 15-9

Foietta (ITA) b. Krieger (Sui) 15-14



Classifica (247): 1. Zhu (Chn), 2. Andryushina (Rus), 3. Kryvytska (Ukr), 3. Kang (Kor), 5. Beljajeva (Est), 6. Gudkova (Rus), 7. Fiamingo (ITA), 8. Jung Hyojung (Kor).

11. Navarria (ITA), 31. Santuccio (ITA), 39. Boscarelli (ITA), 56. Ferrari (ITA), 61. Clerici (ITA), 65. Rizzi (ITA), 84. Foietta (ITA), 89. Tesserin (ITA), 92. Briasco (ITA), 107. Marzani (ITA), 132. Santandrea (ITA).