Pallamano, A1: V. Ferrara beffata a Gaeta Sanniti battuti di misura, nel prossimo turno sfida interna contro Ragusa

Una sfida avvincente, equilibrata e decisa da una sola rete. Quella tra Gaeta e Valentino Ferrara è stata una partita emozionante vinta dalla squadra che durante tutta la stagione è stata avanti in classifica. Segnale importante quello lanciato dal Gaeta in ottica salvezza, ma anche i sanniti hanno mostrato dei passi avanti soprattutto in fase difensiva. Finalmente la squadra di Nasta è tornata a concedere meno di 30 reti ad avversari che la precedono in classifica è questo dato è di buono auspicio in ottica delle sfide da dentro o fuori che regaleranno la permanenza in serie A. La sconfitta di Gaeta brucia molto, è arrivata solo nel finale, e la classifica dice che i gialloverdi sono a quattro punti dai laziali e addirittura a 6 dal Noci che guida a quota 12. Sabato si torna in campo, al PalaTedeschi arriva il fanalino di coda Ragusa che è un avversario con cui tornare alla vittoria in attesa dell'importante trasferta di Noci.

Carburex Gaeta - Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 26-25 (p.t. 14-14)

Carburex Gaeta: Amendolagine, Cienzo, Lombardi 7, Ponticella 1, Ciccolella 2, Lodato 3, Bono 5, Morello 5, Panzarini, Ciccolella, Gallo 1, La Monica, Antonio 2, Pantanella. All: Salvatore

Onelli

Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara: Di Rubbo 2, Luciani, Salvini, D’Addona 1, De Luca 4, Randes, Oropallo, Bargelli 6, Ievolella 3, Cenicola, Fiure, Pereira 9, Mignone. All: Giovanni Nasta

Arbitri: Fato - Guarini

La classifica aggiornata:

Carburex Gaeta 12 pti, Noci 10, Valentino Ferrara 6, Benevento 4, Crazy Reusia 2