Pallamano, A1: doppio sorriso per le squadre sannite Il Benevento strappa un pareggio a Noci, la Valentino Ferrara affonda il Ragusa

La Pallamano Benevento ha sfoderato una grande prestazione, ricca d'orgoglio, nella difficile trasferta di Noci. Una prova da dedicare al presidente La Peccerella reduce da un delicato intervento. Il pareggio per 24 a 24 è il secondo consecutivo dopo quello casalingo contro Ragusa. Ma se con i siciliani il risultato equivaleva ad una sconfitta, contro i pugliesi può essere considerata una vittoria visto che la compagine allenata da Domenico Iaia è stata in lizza per i play off fino all'ultima giornata. Il punto conquistato a Noci, permette ai giallorossi di salire a quota 5 in classifica in attesa di ospitare Gaeta sabato prossimo al PalaFerrara.

A Benevento, invece, la Valentino Ferrara ha battuto nettamente Ragusa con il roboante punteggio di 40 a 20. Partita in ghiaccio già nel primo tempo chiuso con dieci reti di vantaggio (18-8) e il solito Pereira nel ruolo di mattatore assoluto con dieci realizzazioni messe a referto. Il successo regala agli uomini di Nasta due punti da incamerare in classifica che permettono ai gialloverdi di conservare tre lunghezze di vantaggio sul Benevento che li segue a quota 5.

I tabellini:

Noci - Benevento 24-24 (p.t. 15-13)

Noci: Corcione 1, Di Giandomenico, Recchia M, Recchia S. 8, Cantore 3, Fasano P, Laera 8, Montalto 1, De Luca, Fasano M, Giannini, Labate, Notarangelo 3, Bobicic. All: Domenico Iaia

Benevento: De Cristofaro, Buonocore 3, Sangiuolo A. 1, De Angeli 4, Chiumento 1, Castiello 4, Balogh Sedda 1, Ciarrocchi 2, Galliano, De Luca, Addazio, Orlando, Petrychko 8. All: Giustino Ciullo

Arbitri: Bocchieri – Scavone

Valentino Ferrara - Crazy Reusia 40-20 (p.t. 18-8)

Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara: Bettini 6, Luciani, Salvini, D'Addona 1, De Luca, Mancini A. 3, Randes, Oropallo 1, Bargelli 7, Ievolella 4, Mancini G. 8, Mignone, Galluccio, Pereira 10. All: Giovanni Nasta

Crazy Reusia: Anzaldo 1, D’Alberti 10, Esposito, Firrito 5, Girasa 3, Licitra, Raniolo 1, Donzella, Carbone, Giummarra F, Giummarra G, Mazzone. All: Roberto Giuffrida

Arbitri: Ciotola - Cimini

La classifica aggiornata: Carburex Gaeta 12 pti, Noci 11, Valentino Ferrara 8, Benevento 5, Crazy Reusia 2