Boscarelli, doppio podio nelle gare nazionali di Spada La sannita nella prova mista ha fatto coppia col salernitano Spezzaferro

La stagione di Francesca Boscarelli continua con un doppio podio nelle gare nazionali di Spada che si sono disputate a Roma nel week-end. La campionessa beneventana, dopo aver vinto con largo margine la prova individuale femminile, si è piazzata al terzo posto nella prova mista, in coppia col salernitano Alberto Spezzaferro. Ottimi dunque i segnali sullo stato di forma dell'atleta dell'Accademia Olimpica, in vista del doppio impegno previsto per il mese di marzo. La Boscarelli sarà a Caorle nel prossimo fine settimana per la seconda prova di qualificazione nazionale, per poi volare a Budapest per giocare le sue carte nel Gran Prix di Coppa del Mondo.